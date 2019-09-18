شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات العرب يتنافسن على ذهب 9 ألعاب في الشارقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات اللائحة الأساسية لدورتها الخامسة، التي تستعد للانطلاق في 2 فبراير القادم، بحضور قرينة حاكم الشارقة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وبمشاركة نخبة من الأندية العربية.

وعرّفت اللجنة من خلال اللائحة الأهداف التي تتبناها، وقدمت شروحات عن طبيعة الأدوار التي تقودها كلّ اللجان الإدارية المعاونة، التي تضمّ كلا من اللجنة المنظمة العليا، واللجنة التنفيذية، وإدارة الدورة، كما تطرقت للحديث عن دور لجانها الأساسية التي تضم لجان الإشراف والمتابعة، وأهلية اللاعبات، والرقابة على المنشطات، إلى جانب لجان الانضباط، والاستئناف، واللجان الفنية للألعاب، ولجان الحكام والقضاة، إضافة إلى التعريف بالأمانة العامة لاتحاد اللجان الأساسية.

وقدّمت اللائحة تحديثات شاملة لما يتعلق ببنود الاحتراف وأهلية اللاعبات، إضافة إلى اعتماد الألعاب التسع؛ وهي كرة السلة، والطائرة، والطاولة، والرماية، والمبارزة، والفروسية – قفز الحواجز، والقوس والسهم، والكاراتيه، وألعاب القوى، فيما عرّفت بالتزامات واختصاصات الجهات المعنية، والمضيفة، وآلية عمل كلّ من الجهات الرياضية الوطنية المختصة، واتحاد اللجان، والاتحادات العربية الرياضية.

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وكانت «عربية السيدات» اعتمدت جوائز خاصة للفرق الرياضية المشاركة، تتمثل في تقديم كأس التفوق الرياضي للنادي الذي يحصل على أعلى ترتيب في ميداليات الألعاب على صعيد النوادي المشاركة، إلى جانب كأس التميّز الرياضي الذي يقدم لأكثر الأندية مشاركة في الألعاب، وكأس اتحاد اللجان للعب النظيف يمنح للنادي الذي يمتلك أقل عدد من المخالفات في الدورة سواء كانت إدارية أو فنية.

وأشارت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة رئيس لجنتها التنفيذية مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى عسكر النقبي، إلى أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات باتت اليوم منصة دولية تجمع على ميادينها نخبة من اللاعبات المحليات والعربيات اللواتي حضرن إلى إمارة الشارقة للتنافس الشريف وتقديم صورة مشرقة عن واقع الرياضة العربية للعالم بأسره.

وتابعت النقبي: «ها نحن اليوم على مشارف الدورة الخامسة من الحدث الرياضي الذي أردنا له أن يكون بيئة مثالية لتنافس اللاعبات العربيات، لنؤكد على دورنا في الارتقاء بالواقع الرياضي النسائي الذي تعيشه الإمارة التي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ومتابعة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لتبقى الدورة حدثا تحرص كلّ اللاعبات المحترفات والطموحات على خوض غماره، وتحقيق أرفع الإنجازات التي تعكس صورة مثالية عن رياضة المرأة في الوطن العربي للعالم بأسره».