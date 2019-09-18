شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر كرة الطاولة يتأهل لكأس العالم 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إندونيسيا)

تأهل المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى بطولة العالم (كوريا 2020) بعد أن حقق الترتيب 11 على مستوى منتخبات آسيا لأول مرة في تاريخ الطاولة السعودية . كما يعتبر ترتيبه الأول على المنتخبات العربية والخليجية في آسيا. ويأتي هذا الترتيب بعد أن أوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة السابعة (G)، إلى جانب منتخبي مكاو، والفلبين. ولعب المنتخب السعودي 5 مباريات متتالية لم يخسر سوى مباراته أمام المنتخب الهندي. وجاءت نتائج المنتخب خلال مشاركته على النحو التالي:

كسب أولى مبارياته على منتخب الفلبين بنتيجة 3-2، وكسب ثاني مبارياته على منتخب مكاو بنتيجة 3-0، وتصدر مجموعته في دور المجموعات، وخسر المنتخب السعودي من منتخب الهند بنتيجة 3-1، وكسب المنتخب السعودي منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-2، واستطاع المنتخب السعودي التغلب على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1.

وشارك في التصفيات أكثر من 140 لاعبا ولاعبة، يمثلون 32 دولة. وضمت البعثة اللاعبين: عبدالعزيز العباد، وعلي الخضراوي، وعبدالعزيز بوشليبي، ومحمد الشريف. ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد، والمشرف العام على المنتخبات عبدالعزيز الطاهر.

من جهته، أكد المشرف العام على المنتخبات السعودية لكرة الطاولة عبدالعزيز الطاهر أن ما تحقق أتى بفضل الله ثم بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقد تم الاستعداد لهذه المشاركة بمعسكر خارجي بالصين.