شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلطان: نعد كوادر محلية لتنظيم سباق السيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتمت في مدينة جدة المرحلة الأولى من الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية استعدادا لتنظيم الجولتين الأولى والثانية من بطولة العالم «للفورمولا إي» التي تستضيفها السعودية للمرة الثانية على التوالي في 22 و23 من شهر نوفمبر القادم بمنطقة الدرعية في العاصمة الرياض.

واشتملت الدورة على مرحلتين نظرية في كلية البترجي في جدة وعملية على مضمار حلبة «ذا تراك» على مدار يومين بإشراف خبراء من الاتحاد البحريني للسيارات، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات الذين اطلعوا على آخر التعليمات والمحاور حول أساسيات تنظيم سباقات السيارات ومعايير الأمن والسلامة، ودور الفرق التنظيمية المختلفة. وحرص رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان على الحضور والمتابعة بشكل مباشر للدورة التدريبية. وفي حديثٍ له أثناء التدريبات أكد على أهمية فتح المجال للشباب السعودي وتهيئتهم وتدريبهم للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للسنة الثانية على التوالي، حيث قال: «العام الماضي كانت تجربة ناجحة بالنسبة لنا كسعوديين، ونسبة الشبان السعوديين الذين شاركوا في تنظيم السباق وصلت إلى 70%، وبحمد الله أثبتنا أننا قادرون على تنظيم سباق «الفورمولا إي» في الدرعية، آملين أن تكون مشاركة الشبان والشابات السعوديين هذا العام أفضل بعد تكثيف الدورات التدريبية لهم وتوفير جميع ما يحتاجون إليه من معلومات ليقوموا بالعمل بالشكل المطلوب».

يذكر أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن أخيرا أن جدة هي المحطة الأولى للدورات التدريبية، تليها دورتان تدريبيتان ستقامان في المنطقة الشرقية في 27 و28 من شهر سبتمبر الجاري، وفي الرياض في 25 و26 من أكتوبر القادم، وسيشرف على هذه التدريبات الاتحاد البحريني للسيارات.