شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفتح: أثق بقدرة الجهاز الفني.. ولن أقيله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

جدد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق ثقته في قدرة الأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي الفريق على تجاوز سلسلة الخسائر الأخيرة التي تعرض لها الفريق، وآخرها الخسارة أمام الفيصلي ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال في تصريح خاص لـ«الخليج 365»: من عاداتنا في نادي الفتح أن لا نتخذ قرارات متعجلة، ونضع كامل ثقتنا بفريق العمل، وهو ما سنفعله حالياً، وأثق تماما بقدرة جهازنا الفني على تجاوز الأزمة، وتعديل المسار، خصوصاً أن مشوار الدوري مازال طويلاً.

وواصل العفالق حديثه قائلاً: «قدمنا مستويات جيدة في المباريات الماضية، إلا أننا عانينا من سوء الحظ، إضافة إلى أن الفريق مرّ بمرحلة تغييرات عناصرية كبيرة في فترة الانتقالات وصلت إلى 7 عناصر انضموا إلى صفوف الفريق، وهو ما يجعلنا بحاجة لبعض الوقت لوصول الفريق إلى الانسجام الكامل، وأطالب جماهيرنا الغالية بالصبر على الفريق في المرحلة الحالية حتى نصل إلى الجهازية الكاملة والتأقلم اللازم بين كافة العناصر».

واختتم رئيس نادي الفتح حديثه بالإشارة إلى المباراة القادمة لفريقه أمام الأهلي ضمن الجولة الرابعة من الدوري، إذ أكد أن ما يمر به الأهلي من صعوبات وتعثرات لا يعني إطلاقاً أننا سنواجه خصماً سهلاً، وهو ما يتطلب منا عملا أكبر في التدريبات القادمة لتحقيق الجاهزية المثلى قبل المباراة.