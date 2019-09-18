شكرا لقرائتكم خبر عن ابن راية: سيوف ولي العهد أكبر فخر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف لـ "الخليج 365" حمد بن راية المرّي الفائز بسيوف ولي العهد لعامين متتاليين أنها أكبر فخر، وسعادته لا توصف بشرف السلام على ولي العهد واستلام السيوف من يده عن جائزة الأكثر نقاطاً، وهي السيوف الأغلى على الأطلاق لكونها من يد عرّاب التحوّل الوطني 2030.

وأضاف ابن راية أن التنافس كان قوياً، وأنه بذل جهداً وتخطيطاً كبيراً من أجل كسب نوماس ولي العهد، وشرف السلام عليه، الذي أحيا تراث الهجن، ونقله نحو العالمية، مقدّماً شكره لرئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي على تطوير هذا القطاع وإخراجه في كرنفال عالمي من حيث الجهود والتنظيم واللجان وحجم المشاركات فيه، ووعد ابن راية بتحقيق إنجازات قادمة.

وعن قصة فوز المطية نيوم، وهو المضمّر لها، والعائدة ملكيتها لخالد بن شريم، أشار إلى أن فوزها في أشواط الحيل الختامية أمام ولي العهد كان قد جاء من خلال تكتيك محكم ولله الحمد، إذ اعتمد على إشراك المطية العنود المرشحة للفوز والفائزة بجائزة السيف العام الماضي إلى جانب نيوم في المضمار نفسه لإشغال المتنافسين خلف العنود ودفع اهتمامهم بها وبالفعل اتجهت شعارات المتسابقين خلال السباق نحو العنود لتكون المفاجأه من خلال نيوم التي تجاوزتهم بعيداً في آخر 500م ليعلن فوزها وتحصل على السيف الثالث.