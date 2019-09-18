ناشئو الأخضر في مواجهة سوريا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تنطلق اليوم (الأربعاء) مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 16 عاما، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي

تنطلق اليوم (الأربعاء) مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 16 عاما، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبنا الوطني كلا من عمان، وسورية، وباكستان. ويشهد اليوم إقامة مباراتين، إذ يواجه منتخب عمان نظيره الباكستاني في الساعة 6:25، فيما يلتقي الأخضر نظيره السوري في المباراة الثانية التي ستقام عند الساعة 9:20، ويتأهل متصدرو المجموعات الـ11 إلى النهائيات التي ستقام في أكتوبر القادم، بجانب تأهل أفضل 4 ثواني.

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