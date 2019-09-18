شكرا لقرائتكم خبر عن الحربي: مجموعتنا صعبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 16 عاما عبدالوهاب الحربي أن الجيل الحالي من اللاعبين تم إعداده بشكل جيد وبعد عمل طويل من أجل هدف محدد هو التأهل لكأس آسيا.

وأضاف الحربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر أمس (الثلاثاء) لمدربي المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020 بفندق ورويك الخبر، أن مجموعة الأخضر في التصفيات من أقوى المجموعات، لافتا إلى أن مستويات المنتخبات المشاركة متقاربة المستوى وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة.

وشدد مدرب الأخضر على أن المنتخب يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، معربا عن أمله في أن يظهروا بكامل جاهزيتهم وحضورهم لتحقيق الهدف المنشود.