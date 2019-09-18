شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالفيفا توصي الحكام بطرد مستخدمي «الكوع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) @aja5005

أوصت اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في آخر اجتماعاتها مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي بإضافة أحد القرارات في لائحة قرارات الحكام وهي منح البطاقة الحمراء مباشرة بحق أي لاعب يقوم بضرب منافسه على رأسه بالكوع، وذلك للحد من الإصابات الخطيرة التي يتعرض لها اللاعب في رأسه.

وقد قامت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي بإضافة هذه الحالة ضمن لائحة قرارات الحكام التي تستوجب الطرد.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الطبي الدولي لكرة القدم الذي يقام سنوياً بمشاركة نخبة من الممارسين والمهتمين بالمجال الطبي على مستوى العالم والذي أعلن فيه توصل اللجنة الطبية بالفيفا لاتفاق مع لجنة الحكام على إضافة هذه الحالة التي تحد من الإصابات الخطيرة التي يتعرض لها اللاعب في رأسه.