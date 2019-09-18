كارينيو يعيد ترتيب الأوراق الفنية للفرسان

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يجري مدرب فريق الوحدة الجديد الأوروغوياني دانيال كارينيو مساء اليوم (الأربعاء) مناورة كروية بين كافة عناصر الفريق الأول على ملعب رديف الجوهرة بجدة، قبل اختيار التشكيل الذي سيواجه به فريق الفيحاء مساء يوم الجمعة القادم في المجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير

يجري مدرب فريق الوحدة الجديد الأوروغوياني دانيال كارينيو مساء اليوم (الأربعاء) مناورة كروية بين كافة عناصر الفريق الأول على ملعب رديف الجوهرة بجدة، قبل اختيار التشكيل الذي سيواجه به فريق الفيحاء مساء يوم الجمعة القادم في المجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقد شاهد المدرب كارينيو جانبا من مباريات الفرسان في الجولات الثلاث الماضية، ووقف على أبرز النقاط الفنية السلبية من أجل معالجتها في الأيام القادمة، وتجهيز الفريق من كافة الجوانب لمواجهة الفيحاء.

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