50 مدرباً يقودون ألعاب حراء

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تنوي إدارة نادي حراء التوقيع مع 50 مدرباً لقيادة 18 لعبة مختلفة في النادي، بعد إضافة ألعاب «اليد، والسلة، والطائرة، والريشة، والمضرب، والسباحة»، إذ تم اختيار أبرز المدربين الوطنيين للتعاقد معهم في مقدمتهم أسعد تكروني لاعب الأهلي سابقاً، كما تم التعاقد مع حارس نادي الاتحاد سابقاً أحمد يوسف لتدريب حراس كرة القدم في الفئات السنية، وأيضاً مدرب اللياقة لفريق الوحدة سابقاً حسن المولد، كشف ذلك رئيس النادي حامد المؤذن، مشيراً إلى أن ناديه يعتبر الأول على مستوى المملكة في احتضانه للألعاب المختلفة.

تنوي إدارة نادي حراء التوقيع مع 50 مدرباً لقيادة 18 لعبة مختلفة في النادي، بعد إضافة ألعاب «اليد، والسلة، والطائرة، والريشة، والمضرب، والسباحة»، إذ تم اختيار أبرز المدربين الوطنيين للتعاقد معهم في مقدمتهم أسعد تكروني لاعب الأهلي سابقاً، كما تم التعاقد مع حارس نادي الاتحاد سابقاً أحمد يوسف لتدريب حراس كرة القدم في الفئات السنية، وأيضاً مدرب اللياقة لفريق الوحدة سابقاً حسن المولد، كشف ذلك رئيس النادي حامد المؤذن، مشيراً إلى أن ناديه يعتبر الأول على مستوى المملكة في احتضانه للألعاب المختلفة.

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