شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمعركة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك استعداداته اليوم تحت قيادة الصربى ميتشو، بعد استئناف الأبيض لتدريباته أمس الثلاثاء، على ملعبه، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين على مدار يوم الإثنين الماضى، وذلك عقب عودة البعثة البيضاء من رحلة طيران شاقة من السنغال بعد الهزيمة التى تعرض لها الفريق الأبيض من جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا وسيلتقى الفريقان فى العودة يوم 29 من شهر سبتمبر الجارى وطلب مسئولى النادى الأبيض خوض اللقاء على ملعب بتروسبورت بحضور الجماهير البيضاء لدعم الفريق للتأهل إلى دور المجموعات ولكن فضل مسئولى الزمالك بالاتفاق مع ميتشو المدير الفنى للفريق غلق ذلك الملف فى الوقت الحالى للتركيز فى لقاء السوبر مع الأهلى.

ومن المُقرر أن يقوم ميتشو فى تدريبات الزمالك الليلة بتجربة خطته فى القمة فى البروفة الخاصة بخوض اللقاء وسيتحدث المدرب الصربى مع لاعبى الفريق الأبيض حول مختلف الأدوار والجمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها فى مواجهة الأهلى بعد دراسة الفريق الأحمر جيداً من خلال التسجيلات التى حصل عليها من جهازه المعاون لمباريات الفريق الأحمر الأخيرة بجانب التقارير الخاصة التى قدمها له معاونيه عن نقاط القوة والضعف ولكل لاعب فى قوام الأهلى الأساسى وسيحسم المدرب الصربى من خلال مران الفريق الأبيض اليوم التشكيلة التى سيعتمد عليها فى المواجهة القادمة مع الأهلى وذلك من خلال حالة اللاعبين وجاهزية كافة العناصر بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى حضور 10 آلاف مشجع مقسمين إلى 5 آلاف مشجع لكل فريق فى الديربى