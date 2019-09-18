شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يتوجه للجونة استعداداً لضربة البداية فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج على السفر للجونة فى الثامنة صباح الجمعة المقبلة استعداداً لضربة البداية فى الدوري . ويستهل فريق الاسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد الجونة. Advertisements وفاز الاسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية ، وحدد مسئولى الاسماعيلى الثلاثاء المقبل موعداً للتوجه لتونس لخوض مواجهة الاياب مع أهلى بنى غازى الليبى . وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم.

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