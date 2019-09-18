شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يضع شروطًا جديدة لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يتضمن بعض الإجراءات الجديدة لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى الجديد، حيث اشترط الاتحاد الدولى أن يقوم اتحاد الكرة بالاجتماع مع شركتين مختلفتين لتطبيق التقنية ويقدم العرضين إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB ، على أن يختار الأخير العرض الأنسب ويقوم اتحاد الكرة بالتعاقد مع الشركة التى يختارها المجلس.

كما اشترط الاتحاد الدولى حضور 40 حكما مصريا لدورات تدريبية لتطبيق تقنية الفيديو وحضور هذه الدورات بعدد ساعات معين على مدار شهر ونصف على التوالى.

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ويرغب اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى الجديد لموسم 2019 - 2020 ، لتكون مصر أول دولة افريقية تطبق هذه الخاصية إلى جانب المساعدة فى إنهاء اخطاء الحكام.

يترأس جمال الغندور الحكم الدولي السابق رئاسة لجنة الحكم بعد إختياره من قبل اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني ونائبه جمال محمد على و عضوية كلاً من أحمد عبدالله و محمد فضل و سحر عبد الحق.