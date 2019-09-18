المقاصة راحة اليوم ويستأنف تدريباته الخميس استعدادًا للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى لمصر المقاصة راحة للاعبيه اليوم على أن يعود الفريق لتدريباته غدًا الخميس بشكل طبيعى استعدادًا للقاء أسوان المقرر إقامته يوم الأحد المقبل باستاد اسوان الرياضى فى الجولة الأولى للدورى المصرى .
كان الفريق قد شارك فى دورة الجونة الودية وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد وحصل على المركز الثالث بعد الفوز على أسوان فى لقاء المركزين الثالث والرابع بهدف مقابل لا شىء أحرزه مصطفى شبيطة.
يذكر أن الفريق سوف يخوض مبارياته على استاد السلام فى الدور الأول بناء على تعليمات الأمن واتحاد الكرة خاصة أن الإصلاحات لم تكتمل فى ملعبه بالفيوم على أن يلعب به بداية من مباريات الدور الثاني
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