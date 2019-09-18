شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطوى صفحة رباعية ماليندى ويبدأ اليوم الاستعداد للحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق المصرى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الأربعاء الاستعداد للمباراة الافتتاحية للمصرى بالموسم الجديد من الدورى العام، والتى تجمعه بنظيره حرس الحدود، المقرر إقامتها فى الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

كان إيهاب جلال منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد أمس الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته على الاستاد فى السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وتغلب المصرى على مالندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين الأحد الماضى باستاد عمان بتنزانيا، وتقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى، ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثانى، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.

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ووضع المصرى قدمًا فى الدور الـ32 الثانى للكونفدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.. وتقام مباراة الإياب يوم 27 سبتمبر الجارى على استاد السويس.

وفى هذا الصدد كشف سمير حلبية رئيس النادى المصرى عن أن هناك تمسكًا من جانب مسئولى النادى البورسعيدى بحضور الجماهير فى مباراة الإياب بالكونفدرالية أمام ماليندى بطل زنجبار على استاد السويس، موضحًا أنه العدد سيصل إلى 20 ألف مشجع.

وقال حلبية، لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة أخطر المصرى بإقامة المباراة بدون جمهور، إلا أننا أرسلنا خطابات للأمن ونتمسك بحضور الجماهير وسيصل العدد إلى 20 ألف مشجع.

تابع أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يتمسك بإقامة المباريات الأفريقية بحضور الجماهير، وهو ما سيحدث مع الأهلى والزمالك فى مباراة الإياب بدورى أبطال أفريقيا.