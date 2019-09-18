شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "حكاية بطولة" الأهلى يتفوق على الزمالك 4 / 1 فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الأهلى والزمالك، القمة الجديدة التى ستجمع القطبين فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 ألاف مُشجع لكلا الفريقين، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

ويعتبر الأهلى أكثر الأندية تتويجًا بلقب السوبر المحلى حيث شارك فى البطولة 11 مرة توج خلالهم باللقب 10 مرات وحل وصيفًا مرة واحدة، فيما شارك الزمالك فى البطولة 7 مرات توج باللقب 3 مرات وحل وصيفًا 4 مرات.

تفوق الأهلى على الزمالك خلال مواجهات القمة التى جمعتهما فى بطولة السوبر المصرى، حيث التقيا 5 مرات من قبل توج الأحمر فيها 4 مرات من بينهم مرتين بركلات الترجيح، بينما توج الزمالك بلقب السوبر مرة وحيدة على حساب الأحمر وكانت بركلات الترجيح، ويستعرض ”الخليج 365” تاريخ مواجهات القطبين فى تاريخ بطولات السوبر..

- الأهلى والزمالك 2003

كانت بطولة السوبر المحلى عام 2003، أول قمة فى السوبر بين القطبين يقودها مدربين أجانب، حيث تولى قيادة الأهلى البرتغالى تونى أوليفيرا، فيما تولى قيادة الزمالك البرتغالى نيو فينجادا، وفاز الأحمر فى هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتتويجه باللقب.

- الأهلى والزمالك 2008

فيما كانت ثانى لقاءات القطبين فى بطولة السوبر عام 2008، حيث كان يتولى قيادة الأهلى البرتغالى مانويل جوزيه، فيما كان يتولى قيادة الزمالك الألمانى راينر هولمان، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وتتويجه باللقب.

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- الأهلى والزمالك 2014

وتقابل القطبين فى السوبر المحلى للمرة الثالثة عام 2014، وكان يتولى قيادة الأهلى الإسبانى جاريدو، فيما كان يتولى قيادة الزمالك حسام حسن، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بنتيجة 5 / 4، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

- الأهلى والزمالك 2015

فيما كانت رابع مباريات القطبين فى السوبر المصرى عام 2015، وكان يتولى عبد العزيز عبد الشافى قيادة الأهلى، فيما كان يتولى الزمالك البرتغالى فيريرا، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

- الأهلى والزمالك 2017

وفى السوبر الخامس بين القطبين الذى أقيم عام 2017، حيث تولى قيادة الأهلى حسام البدرى، فيما كان يتولى فيادة الزمالك محمد حلمى، وانتهت المباراة بفوز الأبيض بركلات الجزاء بنتيجة 3 / 1 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى.