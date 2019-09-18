شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يبحث ترتيبات الجمعية العمومية في اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد كرة اليد اجتماعا لمجلس الإدارة اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات المهمة وأبرزها ترتيبات الجمعية العمومية العادية وغير العادية المحدد لها 4 أكتوبر المقبل.
كما يشهد الاجتماع البت فى الدعوة التى تلقاها الاتحاد لمشاركة منتخب الناشئات فى بطولة ودية ببولندا والمقرر لها الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر المقبل .
فيما يشهد الاجتماع مناقشة الخطاب الوارد من الاتحاد الأفريقى لترشيح الحكم تامر فكرى للمشاركة فى لجنة بطولة أفريقيا التى ستقام فى الرأس الأخضر أكتوبر المقبل، فضلاً عن مناقشة ترشيح ياسمينا وهايدى السعيد للتحكيم فى البطولة .
جدير بالذكر أن الاجتماع سيشهد وضع الترتيبات النهائية الخاصة بالجمعية العمومية العادية وغير عادية للاتحاد المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل من أجل مناقشة الميزانية وتعديل بند موعد الانتخابات الذى سيتعارض مع استضافة مصر مونديال 2021 .
فيما سيناقش المجلس أيضًا الترتيبات الخاصة بوضع حجر أساس المقر الجديد للاتحاد والمحدد لها يوم 3 أكتوبر المقبل بمشاركة العديد من رموز اللعبة والمسئولين عن الرياضة .
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