شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستضيف النجوم وديًا استعدادًا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى بنادى البنك الأهلي، بقيادة مديره الفنى عيد مرازيق، تجربة ودية جديدة، أمام نظيره النجوم بقيادة رمضان السيد مع دقات الرابعة عصر اليوم فى إطار استعدادات الفريقين لدورى القسم الثانى المقرر إقامته فى السابع من أكتوبر المقبل .

وتعد هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دورى الممتاز ب للموسم الجديد، الذى سينطلق فى أكتوبر المقبل، حيث يستعد البنك الأهلى لخوض مباريات مجموعه الصعيد الصعبة، بينما يخوض النجوم مباريات مجموعة الموت (القاهرة والقنال).

ويسعى عيد مرازيق المدير الفنى للبنك الأهلى على تجربة عدد من اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق خلال الميريكاتو الصيفى الحالى من أجل الوقوف على مستواهم الفنى، فى الوقت الذى يحاول فيه رمضان السيد المدير الفنى للنجوم إلى إعادة بناء الفريق من أجل المنافسة على الصعود للأضواء .