شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب قرعة دورى القسم الثاني اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسحب لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، قرعة المسابقة فى الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسى للجبلاية.

وطالب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية إرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسميًا بالإضافة إلى استمارة البيانات التى تحدد الزى الأصلى والاحتياطى للفريق والملعب الذى ستقام عليه مباريات الفريق مشفوعًا بالموافقات الأمنية لذلك.

وتقام مسابقة دورى القسم الثانى فى النسخة الجديدة من ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 12 فريقًا، ويصعد الأول للدورى الممتاز مباشرة.

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كان الاتحاد الدولى لكرة القدم -فيفا- قد شكل لجنة خماسية برئاسة عمرو الجناينى ونائبه جمال محمد على وعضوية كلاً من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو من العام المقبل 2020.

من المقرر أن يحضر جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية مراسم سحب قرعة دورى القسم الثانى اليوم.