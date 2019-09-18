بركات يوجه رسالة مؤثرة لمؤمن زكريا

وجه محمد بركات، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، رسالة مؤثرة لمؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، والذى يعانى حاليا من أزمة صحية منعته منممارسة كرة القدم فى الفترة الحالية، قائلا "يامؤمن أنت لاعب كبير وقوى، وستعود بقوة للملعب من جديد".
وأضاف بركات، خلال تواجده ضيفا فى أحد برامج قناة "الأهلى" اليوم الأربعاء: "أن مؤمن لاعب قوى ويمتلك مهارات عالية، وأنا سعيد بدعم الناس له فى الفترة الحالية، وأثق تماما أنه سيعود أفضل مما كان".
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