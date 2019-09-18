رياضة | 9 نجوم تخفت عن الميرنجي في ليلة الريال وباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 نجوم تخفت عن الميرنجي في ليلة الريال وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول بنادي ريال مدريد أزمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني نادي ريال مدريد من العديد من الغيابات ضمن صفوفه بسبب الإصابات، والتي ستؤثر على الفريق بشكل كبير خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي غدًا الأربعاء في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.

ويفتقد ريال مدريد الإسباني خدمات 9 من لاعبيه أمام باريس سان جيرمان حيث يغيب الكرواتي لوكا مودريتش الذي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن، ولم يحدد النادي موعد عودته حتى تلك اللحظة، كما يغيب مارسيلو وماركو أسنسيو وإيسكو وإبراهيم دياز وفيديريكو فالفيردي وممودر أريانو للإصابة ايضًا.