رياضة | 9 نجوم تخفت عن الميرنجي في ليلة الريال وباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 نجوم تخفت عن الميرنجي في ليلة الريال وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواجه الفريق الأول بنادي ريال مدريد أزمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويعاني نادي ريال مدريد من العديد من الغيابات ضمن صفوفه بسببالإصابات، والتي ستؤثر على الفريق بشكل كبير خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي غدًا الأربعاء في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.
ويفتقد ريال مدريد الإسباني خدمات 9 من لاعبيه أمام باريس سان جيرمان حيث يغيب الكرواتي لوكا مودريتش الذي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن، ولم يحدد النادي موعد عودته حتى تلك اللحظة، كما يغيب مارسيلو وماركو أسنسيو وإيسكو وإبراهيم دياز وفيديريكو فالفيردي وممودر أريانو للإصابة ايضًا.
بينما سيغيب عن ريال مدريد الثنائي سيرجيو راموس وناتشو بسبب الإيقاف.
وسيحاول الفرنسي زين الدين زيدان البحث ضمن البدائل المتاحة أمامه لتعويض الغيابات ضمن صفوف الفريق، ومن المحتمل أن يعتمد علي خدمات الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيما وإيدين هازارد في الهجوم، على أن يلعب إيدر ميليتاو دور المنقذ في غياب راموس إلى جوار فاران، على أن يعتمد على كروس وكاسيميرو في خط الوسط.