رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 18 / 9 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 18 / 9 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2019، ويأتي أبرزها مواجهات باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا ، ومباراة كاشيما أنتلرز الياباني ضد جوانجزو إيفرجراند الصيني في بطولة دوري أبطال آسيا، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الأولى"

أوليمبياكوس اليوناني x توتنهام الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كلوب بروج البلجيكي x جالطاسراي التركي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

دينامو زغرب الكرواتي x أتالانتا الإيطالي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

باير ليفركوزن الألماني x لوكوموتيف موسكو الروسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

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بايرن ميونيخ الألماني x سرفينا زافيزدا الصربي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

باريس سان جيرمان الفرنسي x ريال مدريد الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

شاختار دونيتسك الأوكراني x مانشستر سيتي الإنجليزي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

أتلتيكو مدريد الإسباني x يوفنتوس الإيطالي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد جدول مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "إياب دور الـ8"

كاشيما أنتلرز الياباني x جوانجزو إيفرجراند الصيني، تقام المباراة في تمام الثانية عشر ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والواحدة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، والكأس HD 3.