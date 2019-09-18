رياضة | للمرة الثانية.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة السحب على جائزة سيارة بورش جيب ماكان 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة السحب على جائزة سيارة بورش جيب ماكان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار تركي آل الشيخ إقامة مسابقة توقعات لمباريات آلميريا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووعد الجماهير بجوائز قيمة وضخمة، وكانت أخر مسابقة يوم السبت الماضي، حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن جائزة وهي سيارة جيب ماكان 2019، للشخص الذي يتوقع نتيجة مباراة ألميريا وجيرونا والتي أقيمت يوم الأمس الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري.

وكتب وقتها المستشار تركي آل الشيخ تدوينة وقال فيها: " توقع نتيجة مباراة الميريا وجيرونا القادمة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة، والجائزة هذه المرة ستكون سيارة بورش جيب ماكان 2019".

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، أعلن مالك نادي ألميريا، المستشار تركي آل الشيخ عن إسم الفائز في السحب على السيارة، بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وجيرونا، وبعد ذلك عاد المستشار تركي آل الشيخ، وقال بأن السحب على الجائزة سوف يعاد من جديد، وهذا بسبب الشخص الذي تم إعلان إسمه لم يستوفي شروط المسابقة بالكامل، والتي يأتي على رأسها عمل "لايك وشير" لبوست المسابقة، وكذلك عمل متابعة لكل حسابات المستشار تركي آل الشيخ ونادي ألميريا على السوشيال ميديا.

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وبعد ذلك، تم إعلان إسم فائز جديد بالجائزة وهو بهاء بسطاوي من مصر، وعلق المستشار تركي آل الشيخ عليه قائلًا": "مبروووك ... تستاهل ... وياليت الناس تبقى تركز في شروط بعد كده ... اتواصل معنا بسرعه".

ولكن للمرة الثانية، عاد المستشار تركي آل الشيخ وأعلن عن سحب الجائزة من الفائز، وذلك بسبب كونه قد قام بتغير التعليق والتوقع بعد نهاية المباراة، وهو ما يخل بقواعد المسابقة.