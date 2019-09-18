رياضة | بعد التعادل.. فالفيردي يكشف عن مفاجأة مدوية حول ظهور ميسي في مباراة دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل.. فالفيردي يكشف عن مفاجأة مدوية حول ظهور ميسي في مباراة دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى المدير الفني الإسباني لنادي برشلونة ، على الأداء الذي ظهر به نجم الفريق ليونيل ميسي، خلال الدقائق التي لعبها من مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في الشوط الثاني، مؤكدًا بأن ليونيل ميسي قد فاجئ الجميع بعودته في هذا التوقيت إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مطلع هذا الموسم.

مدرب برشلونة تحدث لوسائل الإعلام عن ليونيل ميسي، وعن مشاركته في مباراة دورتموند، وقال: "لقد فعل ميسي ما يكفي، أداءه كان جيد، مقارنة لكونه لم يتدرب إلا لفترة قليلة للغاية، ميسي لعب هذه المباراة بدون إستعداد تقريبًا، ولكنه أراد أن يشارك مع الفريق وأن يساعد زملاءه في تحقيق نتيجة جيدة، وهذه هي العقلية التي يجب أن تكون موجودة لدى الجميع".

وأكمل إرنستو فالفيردي تصريحاته في وسائل الإعلام حول مشاركة ميسي وعودته للملاعب من جديد، قائلًا: " في الحقيقة ميسي قد تدرب فقط في 4 حصص مع المجموعة منذ بداية الموسم حتى اليوم، ورؤيته يشارك في المباريات هو أمر إيجابي للغاية بالنسبة للفريق".

يذكر أن برشلونة كان قد تعادل اليوم أمام بروسيا دورتموند في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات، ليصبح الفريق في المركز الثالث في المجموعة السادسة، بفارق الأهداف خلف كلا من سلافيا براغ وإنتر ميلان، والتي إنتهت المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

الجدير بالذكر، أن برشلونة تنتظره مباراة قوية في الدوري الإسباني في الجولة المقبلة، وهي مباراة نادي غرناطة يوم السبت المقبل، ويطمح برشلونة في أن يحقق فوز وثلاث نقاط هامة خارج ملعبه، من أجل أن يحاول الإقتراب أكثر وأكثر من صاحب الصدارة نادي إتليتكو مدريد.