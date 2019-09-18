رياضة | من هو "عمر لعيوني" صفقة بيراميدز الجديدة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو "عمر لعيوني" صفقة بيراميدز الجديدة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع اللاعب التونسي عمر لعيوني قادما من فريق بودو جليمت النرويجي خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي انتهت منذ ساعات قليلة، وكانت تلك الصفقة هي الأخيرة للفريق قبل بداية الموسم الجديد.



وكان عمر لعيوني قد نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريق بودو جليمت.







ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز ارقام عمر لعيوني صفقة بيراميدز الجديدة خلال مسيرته الكروية.

ولد عمر في سنة 1992 بالسويد من اب تونسي كمال العيوني الذي يعد مسقط رأسه مدينة القيروان ومن أم سويدية، حيث بدأ مسيرته في كرة القدم منذ أن تم 5 سنوات فقط ويلعب في مركز المهاجم الصريح، وعندما انضم لمركز تكوين الشباب في مدينة فالان، ولكن قرر والده العودة إلى تونس والاستقرار وعدم السفر مرة أخرى إلى السويد، والتحق حينها عمر بفريق شبيبة المكان بمدينة القيروان ولم يشارك في اي مباراة بالدوري الخاص باللاعبين الناشئين مع النادي التونسي لمدة عام ونصف. Advertisements

وعاد اللاعب التونسي الى السويد مرة أخرى لينضم إلى فريق فاتن ليسجل 20 هدفا خلال 30 مباراة خاضها مع الفريق، والتحق بفريق براش ليحرز 12 هدفا خلال 61 لقاء خاضها مع الفريق الجديد له، وانتقل في عام 2016 إلى فريق ديقان فورس ليسجل 4 أهداف خلال 28 لقاء ولكنه كان يقدم مستويات طيبة مع الفريق.

وانتقل عمر لعيوني إلى فريق لفيروم النرويجي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالنرويج لمدة 6 أشهر فقط، ويتعاقد بعد ذلك مع فريق بودو جليمت، حيث سجل 5 أهداف في أول 14 مباراة له مع الفريق ويصبح معروفا اكثر مع النادي النرويجي، وينجح بعد ذلك في هز شباك منافسيه بأربعة عشر هدفا خلال 62 لقاء.

وارتدى لعيوني قميص منتخب تونس في أول مرة له بمسيرته الكروية خلال معسكر شهر سبتمبر الماضي، وكان اللاعب قد نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 أهداف لزملائه خلال الدور الاول هذا الموسم من الدوري النرويجي.