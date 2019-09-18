رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتى وشاختار اليوم 18/9/2019| مشاهدة مباراة مانشستر سيتى ضد شاختار بث مباشر عبر beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتى وشاختار اليوم 18/9/2019| مشاهدة مباراة مانشستر سيتى ضد شاختار بث مباشر عبر beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي بقيادة بيب جوارديولا، مباراة قوية ضد شاختار مساء اليوم الأربعاء 18/9/2019 وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار:

ينتظر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع شاختار على ملعب "ميتاليست أوبلاست" الأوكراني وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

- تاريخ المواجهات:

تقابل الفريقان من قبل في دوري الأبطال خلال 4 مباريات سابقة حيث فاز مانشستر سيتي في 3 وانتصر شاختار في مباراة واحدة وغابت نتيجة التعادل عن مباريات الطرفين وسجل نجوم السيتي 12 هدفاً واستقبلوا من خصمهم هدفين فقط.

وأوقعت قرعة دور المجموعات فريق مانشستر سيتي ضمن فرق المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا رفقة أتلانتا الإيطالي وشاختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي.

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ويعاني بيب من غيابات مؤثرة في خط الدفاع بسبب الإصابة فقد افتقد لخدمات جون ستونز وأيمريك لابورت ويمكن أن يعتمد على فيرناندينيو في خط الوسط بجانب الاعتماد على لاعبين شباب.

وكانت الجولة الأولى من دور المجموعات قد بدأت مساء أمس الثلاثاء حيث فاز نابولي بهدفين نظيفين على ليفربول بطل النسخة الماضية بينما سقط تشيلسي بطل اليوروباليج بهدف دون مقابل أمام فالنسيا وتعادل بروسيا دورتموند مع برشلونة على ملعب سيجنال بارك.

- القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشاختار:

وتقرر أن يتم نقل مباراة مان سيتي مع شاختار بالجولة الأولى من دور المجموعات عبر قناة بي إن سبورت 2 bein sport hd بصوت المعلق حفيظ دراجي.

- مشاهدة البث المباشر:

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