رياضة | "إحصائية".. التعادل مع بروسيا دورتموند قد يعطي برشلونة دوري أبطال أوروبا 2020 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إحصائية".. التعادل مع بروسيا دورتموند قد يعطي برشلونة دوري أبطال أوروبا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتهت مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في إفتتاح مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، وكانت المباراة قد شهدت بعض اللقطات المثيرة، وأبرزها لقطة إضاعة النجم الألماني، ماركو رويس، لركلة جزاء تصدى له الحارس الألماني، مارك أندريه تيرشتيجين، وكذلك كانت واحدة من أهم لقطات المباراة، هي ظهور ليونيل ميسي من جديد، وذلك بعدما عاد اللاعب من الإصابة ليشارك كبديل في الشوط الثاني.

وبعد تعادل برشلونة مع بروسيا دورتموند، قال كاتب رياضي إسباني مهتم بالإحصائيات والأرقام يدعى “مستر شايب” فإن ستة فرق تمكنت من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما حققت نتيجة التعادل السلبي في الجولة الأولى من البطولة، وهو الأمر الذي قد يجعل مشجعي برشلونة يتفائلون خيرًا بأن تكرر هذه الإحصائية في الموسم الحالي، وينجح برشلونة في أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، وذلك بعد غياب مستمر للبطولة القارية عن خزائن برشلونة منذ عام 2015.

ويذكر أن آخر فريق كان قد تعادل في الجولة الأولى من دور المجموعات وعاد لتحقيق الألقاب فيما بعد، هو نادي إنتر ميلان في موسم 2009-2010، وذلك تحت قيادة جوزيه مورينيو، والذي إنتصر في مباراة نصف النهائي على حساب برشلونة، وبعد ذلك حقق اللقب على حساب بايرن ميونيخ الذي كان يقوده لويس فان جال في المباراة النهائية.