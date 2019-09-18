رياضة | المستشار تركي آل الشيخ يعلن إسم الفائزة بجائزة سيارة بورش جيب ماكان 2019 بعد إعادة السحب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار تركي آل الشيخ يعلن إسم الفائزة بجائزة سيارة بورش جيب ماكان 2019 بعد إعادة السحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إسم الفائز بجائزة سيارة بورش جيب ماكان 2019، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019، وذلك في إطار مسابقات توقع مباريات ألميريا الإسباني في بطولة الدوري، والتي ينظمها المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مالك نادي ألميريا ورئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، كان قد نشر تدوينة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي، وقال فيه: " إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم...سؤال جديد والجائزة سيارة مميزة المرة دي ستكون سيارة بورش جيب ماكان ٢٠١٩... بس لازم تشيروا وتعملوا الشروط ، وسؤال المسابقة هو، توقع نتيجة مباراة الميريا وجيرونا القادمة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة".

وبعد نهاية المباراة مباشرة، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إسم الفائز بالجائزة بعد توقعه الصحيح لنتيجة المباراة، ولكن بعد ذلك عاد مالك نادي ألميريا وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، بأن السحب سوف يعاد لكون الفائز بالجائزة لم يستوفي الشروط الخاصة بها، والتي يعد أبرزها عمل "لايك وشير" لمنشور المسابقة، بالإضافة إلى عمل متابعة لكل حسابات المستشار تركي آل الشيخ ونادي ألميريا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعدها بدقائق، غرد المستشار تركي آل الشيخ من جديد، ليكشف أخيرًا عن إسم الفائز الجديد بجائزة سيارة بورش جيب ماكان 2019، وهو شخص يدعى "بهاء البسطاوي" من مصر، ومؤكدًا بأن الفائز هذه المرة قد أستوفى كل الشروط، وعلق آل الشيخ على هذا الأمر قائلًا: "مبروووك ... تستاهل ... وياليت الناس تبقى تركز في شروط بعد كده ... اتواصل معنا بسرعه".