رياضة | مانشستر يونايتد يخطط لتدعيم الهجوم بصفقة مفاجأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطط لتدعيم الهجوم بصفقة مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤلو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في تدعيم خط الهجوم لدى الفريق وذلك بالتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن مانشستر يونايتد يتابع المهاجم البريطاني كالوم ويلسون لاعب فريق بورنموث خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد رحيل روميلو لوكاكو في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وأصبح ويلسون هدفا رئيسيا لإدارة مانشستر يونايتد في الشتاء، حيث لا يتوفر البديل الجيد للشاب ماركوس راشفورد في الفريق الإنجليزي.

وان الصفقة سوف تكلف خزينة مانشستر يونايتد مبلغ يترواح ما بين 30 إلى 40 مليون جنية إسترليني، وهو ما جعل النادي يسعى لسرعة إنهاء الصفقة.