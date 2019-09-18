رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة السحب على الجائزة الكبرى "بورش جيب ماكان ٢٠١٩"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة السحب على الجائزة الكبرى "بورش جيب ماكان ٢٠١٩" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية الرياضية، ومالك نادي آلميريا الإسباني، بأنه سوف يعيد السحب من جديد على الجائزة التي أعلن عنها بشأن توقعات مباراة ألميريا الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن منذ نحو 3 أيام عن جائزة ضخمة، وهي سيارة بورش جيب ماكان2019، وذلك لمن ينجح في التوقع نتيجة مباراة ألميريا المقبلة في بطولة الدوري الإسباني.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، تدوينة على حساباته على السوشيال ميديا قائلًا: " هي إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم...سؤال جديد والجائزة سيارة مميزة المرة دي ستكون سيارة بورش جيب ماكان ٢٠١٩... بس لازم تشيروا وتعملوا الشروط ، وسؤال المسابقة هو، توقع نتيجة مباراة الميريا وجيرونا القادمة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة".

وبعد نهاية المباراة مساء أمس، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن كون السحب قد تم بالفعل وهناك شخص فاز بهذه الجائزة بعد إجابته عن السؤال، ولكن كانت المفاجآة بأن الفائز لم يطبق شروط المسابقة، وهي عمل لايك وشير للمنشور الخاص بالمسابقة، وكذلك عمل متابعة لكل حسابات المستشار تركي آل الشيخ ونادي آلميريا على شبكات التواصل الاجتماعي، ليعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إعادة السحب من جديد، ويصبح الملايين الآن في حالة ترقب ليكون واحد منهم هو الفائز بجائزة المستشار تركي آل الشيخ.