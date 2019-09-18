الأزرق ثابت في المربع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أثبت الهلال أحقيته في التأهل الرابع لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه المستحق على شقيقه الاتحاد بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهما أمس في الرياض، ليصبح «الزعيم» العنصر الثابت في المربع الذهبي خلال آخر 6 أعوام، إذ تأهل لهذا الدور في 2014، 2015، 2017، 2019.

أثبت الهلال أحقيته في التأهل الرابع لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه المستحق على شقيقه الاتحاد بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهما أمس في الرياض، ليصبح «الزعيم» العنصر الثابت في المربع الذهبي خلال آخر 6 أعوام، إذ تأهل لهذا الدور في 2014، 2015، 2017، 2019.

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