شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة جيوفينكو وكاريلو توازي ضعفي رباعي العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

صال وجال النجمان الكبيران الإيطالي جيوفينكو، والدولي البيروفي اندريه كاريلو اللذان قدما مستوى رائعا جداً خلال مواجهة الاتحاد أمس (الثلاثاء) ضمن إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا، التي انتهت لمصلحة الهلال بثلاثية مقابل هدف، كان من نصيب الإيطالي والبيروفي هدف لكل منهما.

ونال اللاعبان إشادة الجماهير الهلالية والمحللين والنقاد الرياضيين لمساهمتهما الفعالة في تأهل الفريق الى دور نصف نهائي البطولة القارية، فيما تبلغ قيمة اللاعبين 53 مليونا، ما يوازي ضعفي قيمة رباعي الاتحاد (فيلانويفيا، خمينيز، رومارينهو، فيكيو).