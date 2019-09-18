شكرا لقرائتكم خبر عن رحيمي: أجانب الاتحاد مكانهم دار العجزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

«فيلانوفا، خيمينيز، فيكيو.. مكانهم دار العجزة».. هكذا تهكم المحلل الرياضي الدكتور مدني رحيمي، على تواضع الثلاثي الأجنبي في وسط الاتحاد بعد أدائهم الباهت في مباراة أمس أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكدا أن أعمارهم حدت من قدرتهم على العطاء فنيا في وسط الميدان بالشكل الصحيح الذي يسهم في ظهور الفريق بالصورة الفنية المناسبة، مطالبا بضرورة البحث من الآن عن لاعبين أجانب في خانات الوسط الدفاعي وصناعة اللعب، وجناح مميز يعوض غياب فهد المولد.

وأكد أن العناصر الأجنبية الحالية لا تستطيع السير بالفريق نحو الأدوار النهائية في مسابقة دوري أبطال آسيا باستثناء البرازيلي رومارينهو.

وأوضح رحيمي أن الفريق الاتحادي كان يستطيع الخروج بالتعادل الإيجابي أمام الهلال في البطولة الآسيوية، لولا الأخطاء التي حدثت من خط الدفاع وحارس المرمى فواز القرني، التي ليست وليدة اللحظة ولا بد من العمل على معالجة تلك الأخطاء بصورة عاجلة لتعديل مسار الفريق وتحقيق نتائج إيجابية في باقي بطولات الموسم محليا وعربيا.

وطالب رحيمي الإدارة الاتحادية بالسعي للبحث عن لاعبين أجانب مبكرا من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي في الفترة الشتوية القادمة، إلى جانب جلب لاعبين محليين مميزين يستطيعون المساهمة في تحقيق نتائج أفضل مع الفريق.