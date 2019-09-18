ستيني رئيساً للجنة الحكام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عين الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو (64 عاماً) رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد، ويأتي قرار تعيين الإسباني فرناندو تريساكو نظير خبراته العملية السابقة وما يملكه من سيرة ذاتية وخبرة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عاماً، وتولى «تريساكو» عدداً من المناصب الإدارية في الفيفا منها مدير إدارة التحكيم 2004 ـ 2007، ومدير عام تطوير الحكام 2008 ـ 2016، كما عمل مقيماً لحكام الاتحاد الأوروبي 2001 ـ 2003، إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي. وشارك الحكم الذي يعد من مواليد 1955 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1998، ونهائي

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو (64 عاماً) رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد، ويأتي قرار تعيين الإسباني فرناندو تريساكو نظير خبراته العملية السابقة وما يملكه من سيرة ذاتية وخبرة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عاماً، وتولى «تريساكو» عدداً من المناصب الإدارية في الفيفا منها مدير إدارة التحكيم 2004 ـ 2007، ومدير عام تطوير الحكام 2008 ـ 2016، كما عمل مقيماً لحكام الاتحاد الأوروبي 2001 ـ 2003، إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي. وشارك الحكم الذي يعد من مواليد 1955 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 1998، ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 1996، إضافة إلى مشاركته في العديد من البطولات والمباريات والنهائيات الدولية.

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