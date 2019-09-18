شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يدافع عن خيمينيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد مدرب الاتحاد سييرا أن الانتقادات التي تطول لويس خيمينيز أمر غريب وهي انتقادات ليس لها علاقة بالمردود الفني الذي يقدمه في المباريات مع الفريق، مبيناً أن ‏اللاعب سجل في أول مباراة وصنع في المباراة الثانية آسيوياً، وتسبب في ركلة جزاء في المباراة الثالثة في الدوري السعودي.

وأوضح سييرا أن فريقه حقق الانتصارات في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي والبطولة العربية، متسائلاً في الوقت نفسه «لماذا استغلال تعثر الفريق لخلق مبررات لا تسهم في دعم الفريق فنياً في الفترة القادمة؟».

وقال في المؤتمر الصحفي: «‏هذا الموسم غيرت أسلوب لعبي وفقاً للعناصر الموجودة لدي، وحرصت على تحقيق نتائج جيدة مع الفريق في البطولات المحلية والعربية والآسيوية، وأعمل على المنافسة على باقي بطولات الموسم الحالي».

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‏وأشار سييرا إلى أنه يستطيع إحضار بديل لفهد المولد ولكن لن يكون بإمكانياته وقدراته الفنية، مبيناً أن ‏عدداً كبيراً من لاعبي الفريق الأجانب في الموسم الماضي «غير مقنعين فنياً وكان من الصعب استمرارهم في الموسم الحالي».

من جانب آخر، يستأنف الفريق الاتحادي اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة الكلاسيكو مجدداً أمام الهلال والمقرر موعدها السبت القادم على استاد الجوهرة في جدة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيسعى الجهاز الفني لتجهيز الفريق، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في الدوري.

وكانت بعثة الفريق وصلت فجر اليوم إلى جدة قادمة من الرياض.