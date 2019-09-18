شكرا لقرائتكم إتحاد كرة اليد يعقد إجتماعا لمناقشة العديد من الملفات المهمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد إتحاد كرة اليد إجتماعا لمجلس الإدارة اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات المهمة و أبرزها ترتيبات الجمعية العمومية العادية و غير العادية المحدد لها 4 أكتوبر القادم .

كما يشهد الإجتماع البت فى الدعوة التى تلقاها الإتحاد لمشاركة منتخب الناشئات فى بطولة ودية ببولندا و المقرر لها الفترة من 24 و حتى 27 أكتوبر المقبل .

فيما يشهد الإجتماع مناقشة الخطاب الوارد من الإتحاد الأفريقى لترشيح الحكم تامر فكرى للمشاركة فى لجنة بطولة أفريقيا التى ستقام ى الرأس الأخضر أكتوبر المقبل ، فضلا عن مناقشة ترشيح ياسمينا و هايدى السعيد للتحكيم فى البطولة .

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و الجدير بالذكر أن الإجتماع سيشهد وضع الترتيبات النهائية الخاصة بالجمعية العمومية العادية و الغير عادية للإتحاد المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل من أجل مناقشة الميزانية و تعديل بند موعد الإنتخابات الذى سيتعارض مع إستضافة مصر مونديال 2021 .

فيما سيناقش المجلس أيضا الترتيبات الخاصة بوضع حجر أساس المقر الجديد للإتحاد و المحدد لها يوم 3 أكتوبر المقبل بمشاركة العديد من رموز اللعبة و المسئولين عن الرياضة .