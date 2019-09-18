الاتحاد العربي للدراجات يعتمد بطولات 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الأمانة العامة للاتحاد العربي للدراجات، اجتماعاً تنسيقياً دورياً برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد وحضور كل من: المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد، وسالم الشحي، المدير المالي ومحمد فادي، سكرتير الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على استعدادات الاتحادات المستضيفة للبطولات العربية للدراجات للعام الحالي 2019، والتي تنطلق من العاصمة التونسية من خلال استضافتها للبطولة العربية للدراجة الجبلية بنسختها الثالثة لفئات الكبار والشباب والناشئين والإناث خلال الفترة من 27 أكتوبر ولغاية الثاني من نوفمبر المقبلين.

كما تم الاطلاع على استعدادات الاتحاد المصري للدراجات في استضافته للبطولة العربية للمضمار، والتي ستقام في مدينة القاهرة خلال الفترة من 15 ولغاية 18 نوفمبر المقبل إضافة للبطولة العربية للطريق لفئات الذكور والإناث والتي ستقام أيضاً في القاهرة خلال الفترة من 25 نوفمبر ولغاية 1 ديسمبر المقبلين.

وتم أيضاً الاطلاع على استعدادات الأمانة العامة للاتحاد العربي للدراجات في تنظيم الدورة الأولى لحكام الدراجات العرب النخبة التي تقام للمرة الأولى من عمر الاتحاد بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للدراجات التي تقام بمدينة الشارقة بدولة الإمارات خلال الفترة من 12 ولغاية 17 ديسمبر 2019. من جانب آخر، يغادر الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات خلال الأسبوع المقبل إلى المملكة المتحدة، ويرافقه المستشار إسماعيل الحوسني، الأمين العام للاتحاد، وذلك لحضور جانب من بطولة العالم لدراجات الطريق وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات، تلبية لدعوة موجهة إليهما من قبل دافيد لابارتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات.