“هنا” ترددات القنوات المجانية الناقلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومتابعة مباراة ريال...

يهتم الكثير من محبي الساحرة المستديرة معرفة تردد القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019/2020 مجانا، فهي تعد من أقوى البطولات العالمية متابعة بين الناس، وسنوفر لكم اليوم ترددات القنوات المفتوحة لمتابعة المباريات مجانا، مع وجود أنديه لها شعبية كبيرة داخل البلاد العربيه وبعض نجوم كرة القدم المشهورين بها، مما يشجع الكثير من الناس على متابعة مباريات البطولة، ويمكنكم غدا الأربعاء متابعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

تردد القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019/2020

سنقدم لكم تردد القنوات الناقلة للبطولة، والتي يمكنكم مشاهدتها بشكل مجاني.

القناة التردد القمر معدل الترميز CBC Sport HD 11136 الاستقطاب H AzerSpace 1 46.0°E 27500 Idmen TV 11175 الاستقطاب H AzerSpace 46°E 27500 ARENA SPORT 11512 الاستقطاب V Eutelsat 30000 IRIB Varzich 11881 الاستقطاب V Badr-4/5/6/7 27500 RTS 10971 الاستقطاب V Hot Bird 13 29700

من المفضل وجود طبق دش كبير لإستقبال جميع القنوات المجانية الناقلة لدوري أبطال أوروبا، وتلك القنوات ستستمر في بث جميع المباريات، كما كانت تفعل ذلك في الموسم الماضي، وكما ذكرنا سابقا ستبث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، وستبث المباراة أيضا على قناة بي إن سبورت الفضائية، وينتظر الكثير من الناس معرفة نتيجة المباراة بين فريقين من أهم الفرق التي يتم تشجيعها داخل البلاد العربية.