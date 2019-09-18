موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها

يستعد النادي الأهلي للدخول في مواجهة شرسة مع غريمه التاريخي الزمالك، وذلك في مباراة السوبر التي ستجمع الفريقين، ويقوم لاعبوا النادي الأهلي الآن بحضور تدريبات مكثفة إستعداداً للمباراة التي ستلقى شعبية وجماهيرية كبيرة لدى عشاق الساحرة المستديرة من المصريين، الذين يفضلون مباريات الأهلي والزمالك وينتظرونها بفارغ الصبر لتشجيع الفريق المفضل لديهم، تدريبات الأهلي تأتي بعد عودة لاعبوا الفريق من غينيا الإستوائية مباشرةً وبدون أخذ أي قسط من الراحة، نتعرف معكم من خلال المقال التالي على موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر.

الجدير بالذكر أن لاعبوا النادي الأهلي قد عادوا إلى القاهرة يوم الإثنين الماضي، قادمين من غينيا الإستوائية، بعد أن تمكنوا من الفوز على نادي كانو سبورت بهدفين مقابل لا شيء، كان الهدف الأول من تسجيل صلاح محسن، والهدف الثاني بقدم وليد سليمان، ودخل لاعبوا الأهلي في تدريبات مكثفة إستعداداً لمباراة السوبر مع الزمالك فور عودتهم من غينيا الإستوائية، رغبةً منهم في تحقيق أعلى معدل آداء بدني، ولتقديم أفضل آداء في المباراة من أجل إسعاد جماهيرهم.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في السوبر

وكان رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، قد رفض منح أي قسط من الراحة للاعبي المارد الأحمر بعد عودتهم من غينيا الإستوائية، وأصر على مباشرةً التدريبات لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر، وذلك من اليوم التالي لعودة اللاعبين من غينيا، حيث بدأ اللاعبون مرانهم في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، فيما شهدت أرض الملعب تمارين الإحماء والركلات وغيرها، والتي ظهر خلالها اللاعبون في حالة معنوية مرتفعة خاصةً بعد الفوز على بطل غينيا الإستوائية.

أسئلة كثيرة تدور في أذهان الكثيرون، مثل متى ميعاد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر، وقد أجاب إتحاد كرة القدم المصري على هذا التساؤل، بأن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ستقام يوم الجمعة القادمة الموافق 20 سبتمبر، على إستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في السوبر

بطبيعة الحال سوف تقوم قناة اون سبورت On Sport، بنقل فعاليات مباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، ومن المعروف أن القناة تبث بجودة فائقة الدقة، الأمر الذي سيضفي مزيداً من التشويق والإثارة على المباراة التي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم في مصر.