شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مخطط أحمال صربى يظهر فى مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل فجر اليوم الأربعاء مخطط أحمال صربى لتدريب فريق الإسماعيلى بعد رحيل التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الفريق السابق . ومن المقرر أن يوقع المدرب الجديد عقود تدريب الدراويش على أن يظهر فى المران لأول مرة فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم . وكان الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى قد طلب التعاقد مع مخطط أحمال صربى سبق له التعامل معه فى الأندية التى تولى تدريبها وبالفعل دخل مسئولى الإسماعيلى فى مفاوضات معه تكللت بالنجاح . Advertisements ويستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على استاد الجونة. وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية.

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