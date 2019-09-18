شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة فى بطولة جراند برى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم بعثة منتخب الجودو إلى أوزبكستان، للمشاركة فى منافسات بطولة جراند برى، التى تقام فى الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجارى بمدينة طقشند.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 6 لاعبين هم محمد عبد الموجود بوزن 66 كجم، ومحمد محيى 73 كجم، ومحمد على 81 كجم، وعبد الرحمن محمد 81 كجم، وعلى حازم 90 كجم، وحاتم عبد الآخر 90 كجم، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا، وعمرو مكرم رئيسا للبعثة.

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وتطير بعثة المنتخب إلى أوزبكستان غدًا على أن تقام القرعة والميزان مساء بينما تنطلق البطولة بعد غد الخميس.

يذكر أن منتخب الجودو حقق 8 ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، منها 4 ذهبيات عن طريق عبد الرحمن محمد وعلى حازم ورمضان درويش، وعلى عيد، بينما حقق البرونزيات الأربعة محمد عبد الموجود، وكاريمان كامل، ولمياء الزنان، وعبد الله عثمان.

وشارك لاعبو منتخب الجودو فى بطولة العالم عقب الألعاب الأفريقية مباشرة، إلا أن الإجهاد تسبب فى عدم تحقيق نتائج إيجابية للبعثة.