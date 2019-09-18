شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين صلاح ومروان محسن لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش حيث يؤدى الفريق مرانًا مساء اليوم، الأربعاء، على التتش استعدادًا لمواجهة الزمالك بعد غدٍ الجمعة، فى السوبر المحلى ببرج العرب.

ويفاضل الجهاز الفنى بين الثنائى صلاح محسن ومروان محسن لخلافة المغربى وليد أزارو، حال تأكد غيابه عن مواجهة السوبر أمام الزمالك، بعدما تعرض للإصابة أثناء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده الأخير الأمر الذى تسبب فى استبعاده من مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الأحمر بهدفين نظيفين.