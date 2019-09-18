شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وائل جمعة نجم الأهلى السابق، أنه سعيد لكونه واحد من الجيل الذهبى للنادى الأحمر وتحقيق كافة النجاحات والتتويج بالعديد من البطولات التى حققوها للنادى واسعدوا بها الجماهير الحمراء.
وتابع جمعة فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء، أن العلاقة الجيدة بين اللاعبين فى هذا الجيل هى السبب فى كل الانجازات التى تحققت.
وداعب وائل جمعة بركات خلال مداخلة هاتفية لقناة الأهلى قائلا :" أنا كنت بستمد تركيزى من الجدية فى المباريات، لكن بركات كان يستمد تركيزه من التهريج".
وتابع الصخرة :"بركات خد منى مجهود كبير حينما كان يلعب فى مركز الظهير الأيمن، خاصة فى حالة كشف التسلل امام هجوم الفرق المنافسة".
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.