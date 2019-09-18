شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وائل جمعة نجم الأهلى السابق، أنه سعيد لكونه واحد من الجيل الذهبى للنادى الأحمر وتحقيق كافة النجاحات والتتويج بالعديد من البطولات التى حققوها للنادى واسعدوا بها الجماهير الحمراء.

وتابع جمعة فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء، أن العلاقة الجيدة بين اللاعبين فى هذا الجيل هى السبب فى كل الانجازات التى تحققت.

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وداعب وائل جمعة بركات خلال مداخلة هاتفية لقناة الأهلى قائلا :" أنا كنت بستمد تركيزى من الجدية فى المباريات، لكن بركات كان يستمد تركيزه من التهريج".

وتابع الصخرة :"بركات خد منى مجهود كبير حينما كان يلعب فى مركز الظهير الأيمن، خاصة فى حالة كشف التسلل امام هجوم الفرق المنافسة".