المصرى يخاطب الأمن لإقامة مباراة ماليندى ببرج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى مسئولو المصرى البورسعيدى محاولات مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق أمام ماليندى بطل زنجبار فى مباراة الإياب المقررة بينهما فى دور الـ32 الأول للكونفيدرالية بإستاد برج العرب. كان اتحاد الكرة قد اخطر مسئولى المصري برفض الأمن إقامة مباراة الفريق البورسعيدى مع ماليندى بطل زنجبار يوم 27 سبتمبر المقبل فى استاد الجيش بالسويس . وكشف مسئولو الجبلاية لإدارة المصرى سبب منع الأمن إقامة المباراة فى السويس بسبب وجود حالة احتقان بين جمهور المصرى والسويس . Advertisements وطلب اتحاد الكرة من إدارة المصرى سرعة تحديد ملعب آخر بديلاً لاستاد السويس، وبالفعل بدأت إدارة النادى البورسعيدى البحث عن ملعب آخر لإخطار الجبلاية و"الكاف" به . كان المصرى البورسعيدى قد حقق فوزًا كبيرًا على ماليندى فى الذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية بنتيجة 1/4.

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