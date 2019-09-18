شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوحدة الجديد يصل السعودية لبدء مهمته مع الفريق والان مع التفاصيل

وصل منذ قليل الأوروجواني دانييل كارينيو، إلى السعودية، استعدادا لبدأ عمله الجديد كمدربا لنادي الوحدة خلال الفترة القادمة.

وكان نادي الوحدة قد أعلن منذ يومين التعاقد رسميا مع كارينيو، ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفا للكرواتي ماريو سيتانوفتش الذي تم إقالته.

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وكانت إدارة نادي الوحدة قد قررت إقالة سيتانوفتش عقب قيادته للفريق في 3 مباريات فقط بسبب سوء النتائج وعدم انسجام اللاعبين معه.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها كارينيو مهمة تدريب في الدوري السعودي فقد تولى مهمة تدريب نادي النصر مرتين ونادي الشباب مرة.

ويتواجد نادي الوحدة في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط فقط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.