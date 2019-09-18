شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود لقائمة الزمالك ضد الأهلي بكأس السوبر المصري والان مع التفاصيل

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك المصري، قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره نادي الأهلي المصري في بطولة كأس السوبر المصري. وشهدت قائمة الزمالك ضد الأهلي عودة محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم القلعة البيضاء عقب غيابه عن الفريق في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا. قائمة الزمالك ضد الأهلي في كأس السوبر: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي Advertisements الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - كريم بامبو - أشرف بنشرقي - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد أوناجم الهجوم: خالد بوطيب - عمر السعيد - مصطفي محمد موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري وستلعب مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري المصري، والزمالك بطل كأس مصر، يوم الجمعة، القادمة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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