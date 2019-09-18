شكرا لقرائتكم خبر عن نادي برشلونة يكشف حجم إصابة جوردي ألبا والان مع التفاصيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، حجم إصابة جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق والتي تعرض لها خلال مباراة بروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ألبا إلى الإصابة خلال مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند، التي انتهت منذ قليل ولم بستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا.

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن جوردي ألبا، يعاني من ألم في العضلة الخلفية ذات الرأسين بالساق اليسرى وسيخضع غدا الأربعاء، إلى فحص طبي لتحديد حجم إصابته بشكل أدق وفترة غيابه عن الملاعب.

يذكر أن مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند قد انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.