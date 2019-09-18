في ليلة عودة ميسي.. برشلونة يعود بتعادل ثمين من ألمانيا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حسم التعادل السلبى مواجهة بوروسيا دورتموند الألمانى مع ضيفه فريق برشلونة الإسباني، والتى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، بدورى أبطال أوروبا.



كان فريق دورتموند الأكثر خطورة فى الشوط الأول، إذ هدد مرمى برشلونة فى أكثر مناسبة، ولكن وقف الحارس تير شتيجن حائط صد أمام هجمات أسود الفيستفاليا.

وفى الشوط الثانى، استمر تألق حارس البارسا شتيجن، وأنقد فريقه من هدف أول لفريق دورتموند، بعد أن تصدى لركلة جزاء من ماركو رويس فى الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

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وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة للمرة الأولى هذا الموسم، بعد نزوله بديلا فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء، بديلا للنجم الشاب انسوا فاتى، بعد تعافيه من إصابة الفخذ التى تعرض لها قبل انطلاق الموسم.

وكان إنتر ميلان الإيطالي قد تعادل مع سلافيا براج التشيكى، بنتيجة 1 – 1، فى نفس المجموعة.

بهذه النتائج حصلت الأندية الأربعة فى المجموعة على نقطة واحدة فى الجولة الأولى.