بالفيديو.. تشيلسي يسقط فى فخ الهزيمة أمام فالنسيا بدورى أبطال أوروبا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي، فى فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق فالنسيا الإسباني، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة، بدورى أبطال أوروبا.



سجل رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا هدف المباراة الوحيد، فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية قائد الخفافيش باريخو.

وأهدر باركلى فرصة تعديل النتيجة لفريق البلوز، بعد أن أضاع ضربة جزاء فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء، بعدما سدد الكرة فوق عارضة حارس الخفافيش.

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بهذه النتيجة حصد فالنسيا أول 3 نقاط فى المجموعة، بينما بقى تشيلسي بدون رصيد من النقاط.

وفى نفس المجموعة، حقق اياكس الهولندى فوزا كبيرا على ضيفه فريق ليل الفرنسي بنتيجة 3 - 0.

شاهد الهدف من هنا..