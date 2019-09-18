اخبار الرياضه

بالفيديو.. تشيلسي يسقط فى فخ الهزيمة أمام فالنسيا بدورى أبطال أوروبا

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

بالفيديو.. يسقط فى فخ الهزيمة أمام فالنسيا بدورى أبطال أوروبا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

27b9a8dcce.jpg
بالفيديو.. تشيلسي يسقط فى فخ الهزيمة أمام فالنسيا بدورى أبطال أوروبا

كتب

الخليج 365

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي، فى فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق فالنسيا الإسباني، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة، بدورى أبطال أوروبا. 

 

سجل رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا هدف المباراة الوحيد، فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية قائد الخفافيش باريخو.

 

وأهدر باركلى فرصة تعديل النتيجة لفريق البلوز، بعد أن أضاع ضربة جزاء فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء، بعدما سدد الكرة فوق عارضة حارس الخفافيش. 

Advertisements

 

بهذه النتيجة حصد فالنسيا أول 3 نقاط فى المجموعة، بينما بقى تشيلسي بدون رصيد من النقاط. 

 

وفى نفس المجموعة، حقق اياكس الهولندى فوزا كبيرا على ضيفه فريق ليل الفرنسي بنتيجة 3 - 0. 

 

شاهد الهدف من هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تشيلسي يسقط فى فخ الهزيمة أمام فالنسيا بدورى أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا