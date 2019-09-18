شكرا لقرائتكم طارق يحيى يكشف كواليس زيارته لمؤمن زكريا ومكالمة مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك أنه قام بزيارة مؤمن زكريا لاعب الأهلى مساء اليوم الثلاثاء للإطمئنان عليه قبل السفر الى ألمانيا.

ويسافر مؤمن زكريا الى ألمانيا للعلاج خلال الفترة المقبلة وسط دعوات بعودة نجم النادى الأهلى للملاعب من جديد.

وأوضح طارق يحيى خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث الفضائية، أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أجرى اتصالاً باللاعب خلال تواجده بمنزل مؤمن زكريا للإطمئنان عليه والتأكيد على دعمه خلال الفترة الحالية للعودة سريعاً الى الملاعب المصرية.

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وقال طارق يحيى أنه يعتز باللاعب مؤكداً ان حالة نجم الأهلى جيدة للغاية وتحسنت عما كانت عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

تابع طارق يحيى أن العلاقات الانسانية بيننا ومؤمن زكريا ليس لها علاقة بالانتماء مشيراً الى أنه سعيد بزيارة اللاعب.

وأشار طارق يحيى أن المحنة التى يتعرض لها اللاعب والتفاف الجميع حوله يقلل من حدة التوتر بين جماهير الناديين.